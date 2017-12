Multidão lota o treino de Portugal em Gütersloh Mais de 12.500 pessoas acompanharam nesta segunda-feira o treino da seleção de Portugal no acanhado estádio de Heidewald, na cidade de Gütersloh. Outra multidão ficou do lado de fora, sem conseguir entrar. Era apenas um treino leve, o segundo em solo alemão - a equipe de Luiz Felipe Scolari chegou no domingo à sede da Copa. Mas cada toque dos craques Figo, Cristiano Ronaldo e Deco era motivo para uma grande festa de portugueses e alemães. O assédio da torcida anima os jogadores, mas preocupa Felipão, que no hotel, na cidade vizinha de Marienfeld, pediu reforço de segurança. A estréia de Portugal na Copa será domingo, em Colônia, contra Angola. Os treinos em Gütersloh vão até sexta-feira - a viagem, na véspera da partida.