Multidão recepciona jogadoras alemãs A seleção feminina alemã de futebol foi recebida com uma grande festa nesta terça-feira em Frankfurt, depois do título mundial conquistado no domingo nos Estados Unidos, com a vitória por 2 a 1 sobre a Suécia, de virada e com gol de ouro. Milhares de torcedores tomaram as ruas do centro da cidade para comemorar o título. ?É como um sonho que se tornou realidade. Voltar à Alemanha com o título de campeã do mundoé incrível?, disse, entusiasmada, a capitã da equipe, Bettina Wiegmann, assim que desceu do avião, com o troféu nas mãos. ?É inacreditável que isso tenha acontecido. Para nós era algo que nem nos atrevíamos a sonhar?, revelou a treinadora Tina Theune-Meyer. Assim que a delegação desembarcou no aeroporto, as jogadoras foram levadas à praça Romer, onde uma multidão as aguardava. Ao ritmo de "Guantanamera" - os torcedores cantavam: "Só há uma Tina Theune-Meyer", exatamente como fizeram na recepção a Rudi Voeller - o técnico do time masculino vice campeão na Copa do Mundo de 2002, na Coréia/Japão.