?Múltiplo?, Douglas ganha vaga no Santos Já está definido: Douglas será o substituto de Ricardo Oliveira no comando de ataque santista para o jogo de sábado, contra o Juventude, em Caxias. Nesta quarta-feira ele participou do coletivo no time principal, marcou dois gols e o técnico Emerson Leão justificou sua escolha, que manteve William no banco: "o Douglas está mais motivado, é superior tecnicamente e é mais múltiplo". Douglas, 21 anos, se deu bem na nova função e disse que não é novidade para ele o fato de jogar pelo meio, coisa que faz desde quando atuava no juniores e até mesmo sob o comando do técnico Leão, como na partida contra o Criciúma. "É uma oportunidade mais clara, pois pela ponta tenho que armar as jogadas e, como centroavante, estarei ali mais para finalizar". O treinador esteve atento ao jogador no coletivo, orientando-o em sua nova função. "Ele pediu para que eu jogasse mais centralizado, deixando Robinho e Nenê nas pontas, além de fazer a proteção da bola para os jogadores que vêm de trás", contou o atleta. O atacante é veloz e acha que essa é uma característica importante para um jogador da posição. Foi usando esse recurso que ele se antecipou ao Preto numa jogada durante o coletivo e marcou o gol. Animado com a conquista da posição de titular, Douglas comentou que "não adianta render bem no treino, pois o importante é estar bem na partida". Por isso, garante que terá muita garra para aproveitar bem essa oportunidade que está tendo. TREINO - Nesta quarta-feira foi aniversário do centroavante William, comemorado com a tradicional "ovada" que desinibiu o ambiente entre os jogadores, que aproveitaram a oportunidade para acertar também o goleiro Matheus, que aniversariou no mês passado. Elano foi poupado por conta da torção no tornozelo que teve no jogo contra o Criciúma e Leão informou que a preocupação era de não ter um problema futuro. "A semana permite que ele seja poupado e, por isso, não treinou". O jogador fez tratamento de fisioterapia e deve participar do treino desta sexta-feira, véspera do jogo contra o Juventude. Leão voltou a comentar a necessidade de um centroavante, pedido por ele há dois meses. "Não chegamos a uma conclusão, mas continuamos com essa intenção!", disse ele, esclarecendo: "de uma maneira muito tranqüila e silenciosa".