Mundial: Alex afasta o risco de corte O zagueiro Alex foi o destaque do treino do São Paulo, nesta quarta-feira, já no Japão. Ele não sentiu dores no tornozelo direito e praticamente afastou o perigo do corte - uma decisão que será tomada nos três próximos dias. ?Não senti nada, estou muito feliz e acho que vou conseguir jogar este Mundial. Estou esperando muito com isso?. Alex foi titular na fase de mata-mata da Libertadores, formando o trio de zagueiros com Lugano e Fabão. Depois, contundiu-se e perdeu o lugar para Edcarlos. Como demorou a recuperar-se também fisicamente, não atuou contra o Fortaleza, no último dia 27. Depois, complicou-se ainda mais e Flávio foi convocado para a viagem ao Japão. Caso Alex não se recupere, ele será inscrito.