Mundial da Fifa pode ter 16 clubes O Mundial de Clubes de 2003 organizado pela Fifa, ainda sem local definido, deve contar com a participação de 16 clubes, quatro a mais do que vai ser realizado em julho na Espanha. A entidade informou nesta terça-feira em sua página na Internet que a decisão oficial será na reunião do Comitê Executivo, em Buenos Aires, no dia 5 de junho, onde também será conhecida a nova sede da competição de 2003 e 2005.