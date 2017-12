Mundial da Fifa: Saprissa aposta alto O magnata mexicano Jorge Vergara, presidente do Saprissa da Costa Rica e do Chivas do México, não tem dúvida: o clube costarriquenho vai vencer o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em dezembro no Japão. Em entrevista publicada nesta quinta-feira pelo diário "La Prensa Libre", Vergara profetizou. "Não tenho a menor dúvida de que o trofeú de campeão virá para a Costa Rica", disse. A confiança, diz ele, tem um motivo muito simples. "O Saprissa é a melhor entre as seis equipes classificadas". Além do Saprissa, vão disputar o Mundial, o São Paulo (campeão sul-americano), Liverpool (campeão europeu), Al Ittihad (campeão asiático), Al Ahly (campeão africano) e Sydney (campeão da Oceania). O Saprissa - que represeanta a Confederação Centro-Americana (Concacaf) vai estrear no Mundial no dia 12, contra o Sydney. Se vencer, pega o Liverpool na semifinal. Na outra semifinal, o São Paulo enfrenta o vencedor de àrabe Al Ittihad e o egípcio Al Ahly. O Mundial acontece entre 11 e 18 de dezembro.