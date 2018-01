Mundial de Clubes da Fifa terá 16 equipes Depois de muita polêmica e de uma interrupção de cinco anos, o Campeonato Mundial de Clubes voltará a ser disputado. Nesta quinta-feira, a Fifa decidiu pela realização a cada dois anos do torneio, que contará com 16 equipes dos cinco continentes. Segundo a entidade, a próxima edição do campeonato deve ocorrer entre 17 e 31 de julho de 2005 e deverá ser organizada por alguma federação da América do Norte ou Caribe. Em 2007, seria a vez da Ásia sediar a competição. O primeiro campeonato mundial foi disputado em 2000, no Brasil, e vencido pelo Corinthians. A segunda edição do evento era para ter sido realizada em 2001, na Espanha. Mas a crise financeira que atingiu a Fifa e os enfrentamentos entre a entidade e os clubes europeus, que não aprovavam a criação de mais um torneio, adiou a realização do campeonato. Para o presidente da Fifa, Joseph Blatter, o torneio dará a todos clubes a chance de se tornarem campeões do mundo. "O principal é ter uma representação mundial em um formato que seja atraente não apenas para os clubes e torcedores, mas para toda a família do futebol", afirmou o suíço.