Mundial de Clubes de 2005 será na Alemanha A segunda edição do Mundial de Clubes da Fifa previsto para 2005, será realizado na Alemanha, segundo anúncio feito neste sábado, em Dubai, pelo presidente da entidade, Joseph Blatter. O torneio, cuja primeira edição aconteceu no Brasil em 2.000 e teve o Corinthians como campeão, deverá ter 16 equipes e será disputado a cada dois anos. A Fifa chegou a cogitar a possibilidade de mandar o torneio para os Estados Unidos ou alguma outra federação do Caribe, mas resolveu fazer na Alemanha para servir como teste para o Mundial de seleções, marcado para o ano seguinte. De acordo com Blatter, o II Mundial de Clubes será realizado entre os dias 15 e 28 de julho. O dirigente, que está nos Emirados Árabes, onde acontece o Mundial Sub-20 - atacou o G-14, entidade que reúne os principais clubes da Europa, que em várias ocasiões se posicionou contra a competição. Para Blatter, a oposição do G-14 é ?insignificante?. ?Há muitos outros clubes no mundo, além dos que estão no G-14. Os jogadores da Europa dizem que não querem jogar, mas fazem excursões pelo mundo na pré-temporada, apenas por dinheiro. Este grupo (G-14) deve permitir a outros clubes defender sua reputação no futebol internacional?, disse. O presidente da Fifa justificou a existência do Mundial de Clubes. "Existe a Copa Intercontinental, entre o campeão de Europa e da América do Sul e que muita gente chama de Mundial, porém, isso não é verdade. Por isso, pensamos num Mundial de verdade, para que outros possam participar?, acrescentou. ?Não se trata apenas da Europa. Todos devem comer à mesma mesa. Existe a Liga dos Campeões e a Copa Libertadores. Porém, também há futebol na África, na Ásia, na América do Norte e na Oceania?, finalizou o dirigente.