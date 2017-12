Mundial de clubes pode ser extinto O Corinthians pode se consagrar como o único campeão mundial de clubes da Fifa. A edição de 2000, em que o time de Parque São Jorge venceu o Vasco na final, nos pênaltis, corre o risco de ter sido a primeira, única e última. A entidade não consegue patrocínio nem apoio e o entusiasmo da televisão e do público também parece não existir. Na terça-feira, o Comitê Executivo da Fifa se reunirá em Zurique para discutir o futuro da competição. "Temo muito pelo Mundial de Clubes", admitiu Ricardo Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de Futebol e membro do Comitê Executivo da Fifa. Leia mais no Estadão