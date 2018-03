Mundial de Clubes será nos Emirados Árabes em 2009 e 2010

A Fifa anunciou nesta terça-feira que os Emirados Árabes receberão as edições de 2009 e 2010 do Mundial de Clubes. As competições serão realizadas no emirado de Abu Dabi, que toma o lugar do Japão, palco de todas as edições do evento com exceção da de 2000, realizada no Brasil. Para conseguir o direito de receber as edições de 2009 e 2010, os Emirados Árabes derrotaram o próprio Japão e a Austrália, outros candidatos. Foi a primeira vez que a escolha da sede do Mundial esteve aberta - os palcos das edições ficaram definidos por decisões consensuais da Fifa. Em 2011 e 2012, o Mundial voltará ao Japão - a edição deste ano também acontecerá em território japonês. Como o anúncio foi feito durante um congresso do comitê executivo da Fifa na Austrália, o presidente Joseph Blatter foi questionado sobre as razões de o país não ter sido escolhido. O suíço afirmou que as longas viagens interferiram na opção.