Mundial de futebol de areia: França sofre, mas vence

Foi no sufoco, mas a França conseguiu vencer os Emirados Árabes neste sábado, em sua estréia na Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada no Rio de Janeiro. Os franceses sofreram até último instante e só após o apito final puderam comemorar o resultado de 6 a 5. O jogo parecia que seria tranqüilo, quando a França chegou a marcar 5 a 2. Mas no final do jogo, os Emirados Árabes encostaram no placar e chegaram a empatar a partida em 5 a 5. A vitória só veio quando faltavam 40 segundos para o final, quando o artilheiro Samoun marcou seu quarto gol. Os franceses ainda tomaram um novo susto, no último lance do jogo, quando Aljesmi chutou cruzado e o goleiro defendeu no reflexo, garantido os primeiros três pontos à França, que lidera o Grupo D, ao lado da Nigéria. Na próxima segunda-feira, os Emirados Árabes enfrentam a Argentina - que perdeu na estréia para a Nigéria. No mesmo dia, o líderes do Grupo D se enfrentam. Senegal goleia Japão por 4 a 1 em Copacabana O Senegal não teve maiores dificuldades para derrotar o Japão neste sábado por 4 a 1 em jogo válido pelo grupo C da Copa do Mundo de Beach Soccer, competição que acontece na arena de Copacabana. A seleção senegalesa mandou no confronto desde o início e abriu o placar aos 4 do primeiro tempo com Dieng. O segundo gol do Senegal saiu um minuto depois, em cobrança de pênalti de Koukpaki. Aos 9 da segunda etapa o mesmo Koukpaki voltou a marcar. Aos 4 do terceiro tempo Mbengue fez o seu e garantiu o 4 a 0 do time senegalês. Quando faltavam 10 segundos para o fim do tempo regulamentar, Yamauchi marcou o de honra do Japão.