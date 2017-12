Mundial de Futsal começa amanhã Dezesseis seleções disputam a partir de amanhã, em Taiwan, o título da quinta edição do Mundial de Futsal, organizado pela Fifa - o Brasil estréia segunda-feira, às 8h de Brasília, contra a Austrália (Band e SporTV transmitirão ao vivo todos os jogos do Brasil. A Seleção Brasileira é apontada como uma das favoritas na quadra, ao lado de Espanha, Itália e Argentina. O time comandado pelo técnico Fernando Ferretti é pentacampeão mundial (1982, 85, 89, 92 e 96), mas apenas os três últimos são reconhecidos pela Fifa. Antes de 1989, três Mundiais foram realizados sem aval (1982, 85 e 89). Além disso, o Brasil conta com o melhor jogador do mundo - o ala Falcão - e com o artilheiro dos dois últimos Mundiais - Manoel Tobias, com 14 gols em 1996 e 19 em 2000. A hegemonia brasileira, entretanto, ficou ameaçada nos últimos anos. Países sem tradição no futsal começaram a se especializar e tornaram-se potências. Não necessariamente por investir no esporte, mas por descobrirem que poderiam atrair os brasileiros pelo lado financeiro. "São 14 brasileiros na Seleção Brasileira, 12 defendendo a Itália, mais dois na Espanha. E a tendência é que esse número cresça nos próximos Mundiais. Em 2008, acredito que 70% dos atletas serão brasileiros. Não dá para concorrer financeiramente", argumenta Carlos Alberto Bittencourt, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. É simples entender o porquê desse processo de exportação. Aqui, um atleta de ponta recebe cerca de R$ 10 mil, enquanto na Europa o mesmo valor é pago em euros. "O jogador ganha quase quatro vezes mais. Quer comprar uma boa casa para a família e fazer seu pé-de-meia", diz Bittencourt. A única exceção é Falcão, que além de um bom salário também lucra com o patrocínio da Nike. "E a mulher dele já falou que não sai do Brasil por nada." A CBFS não demorou para perceber que o êxodo de craques ameaça o futuro da Seleção em torneios internacionais. "Dos últimos quatro campeonatos que disputamos, não vencemos nenhum. Perdemos em Cingapura, Tailândia, Argentina e Irã", completa o dirigente. Exatamente por isso, a entidade busca patrocinadores que ajudem a fortalecer ainda mais a liga nacional e procura controlar a saída de jovens revelações para o Exterior. "Precisamos de todo o apoio possível. Conseguimos um contrato com os Correios graças à Hortência, do basquete, que intermediou a negociação", ressalta Bittencourt. A Fifa não destina nenhuma premiação em dinheiro ao campeão. No entanto, o órgão se responsabiliza por todas as despesas das dezesseis delegações que participam do Mundial. Por isso, a CBFS promete aos jogadores um "bicho razoável" em caso de conquista. "Dinheiro que juntamos com o apoio da CBF, da Dal Ponte (patrocinadora da Seleção de Futsal) e mais uma reserva dos cofres da CBFS", explica o dirigente.