Mundial é a vitrine dos brasileiros Dos 22 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo contra o Uruguai, 14 atuam em clubes estrangeiros, número que pode crescer no futuro. É o que se depreende da análise do levantamento que a Agência Estado realizou entre os atletas da seleção Sub-20, que estréia neste domingo, contra a Alemanha, no Mundial da Argentina. Entre os que responderam à pesquisa (14 dos 24 que compunham o grupo inicial), apenas um disse que não desejava transferir-se para o exterior. Todos os que querem sair do País têm empresários. Pior: os atletas não vão demorar para deixar o Brasil. Em média, querem emigrar dentro de dois anos e meio. Como os jogadores têm entre 17 e 20 anos, isso significa que, antes de completarem 22 anos, idade em que um atleta ainda não atingiu a maturidade, poderão ir para o exterior. Dois dos que faziam parte do grupo, Walker e Pinga, já jogam na Europa, sonho de tantos outros. Capitão da equipe brasileira, o zagueiro Edu Dracena, do Guarani, é exemplo dessa realidade. Aos 20 anos, espera jogar no exterior o mais breve possível e o objetivo pode ser facilitado se tiver bom desempenho no Mundial. "Vários empresários estarão acompanhando o torneio", anima-se. "Sair é conseqüência, porque já tive várias propostas do Brasil e de fora." Ao analisar o caso de um jogador que foi para a Europa cedo, porém, percebe-se que nem sempre a experiência é bem-sucedida. Também revelado no Guarani, o volante Walker, cortado antes do Mundial, teve o passe vendido para o Ajax quando tinha apenas 17 anos. Agora, aos 19, considera que a saída do País foi prematura. "Senti bastante quando cheguei à Holanda. É muito diferente. Acho que deveria ter jogado mais tempo no Brasil", contou. Durante o Mundial, o técnico Carlos César tentará tornar difícil o contato dos atletas com representantes de clubes. "Quando se fala em dinheiro, todo jogador fica balançado", admitiu. O esforço, no entanto, torna-se inútil porque as negociações são feitas por procuradores e empresários - só o goleiro Rubinho, do Corinthians, não tem um deles cuidando de sua carreira. Todos os que responderam à pesquisa já assinaram o primeiro contrato profissional. Estréia - Para Carlos César, a partida contra a Alemanha, às 14 horas, em Córdoba, é a mais difícil da primeira fase. "Mas os principais adversários no Mundial são Argentina e Gana, mais tradicionais na categoria", observou o treinador. Canadá e Iraque também estão no Grupo B, junto com Brasil e Alemanha. No desafio de conquistar o quarto título da categoria - o último foi em 1993 -, o treinador conta com a experiência e a força do time: apenas dois jogadores ainda não atuaram na formação principal de suas equipes de origem. Entre os destaques está Kaká, do São Paulo, clube que cedeu cinco jogadores à seleção - além do atacante, Márcio, Júlio Santos, Júlio Baptista e Oliveira fazem parte do grupo. Contra a Alemanha, a seleção começa com Márcio; Luizão, Júlio Santos, Marquinhos e Ângelo; Pinga, Júlio Baptista (Fernando), Kaká e Robert; Adriano e Oliveira.