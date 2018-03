Mundial: Hawilla não garante paulistas A melhor pessoa no Brasil para explicar os reais motivos do cancelamento do Mundial da Espanha é o empresário J. Hawilla. Foi o brasileiro quem convenceu pessoas influentes da Fifa a montar o torneio entre os melhores clubes do mundo no final da década passada. Sua participação foi tão grande que conseguiu para a sua empresa de marketing, a Traffic os direitos de transmissão para todo o planeta da competição que o Corinthians venceu no Rio de Janeiro em 2000. Com a falência da maior agência de marketing esportivo que já existiu, a ISL, a Traffic ficou também com os direitos de marketing do mundial de clubes. Hawilla é sincero e faz revelações exclusivas ao Jornal da Tarde. Leia mais no JT