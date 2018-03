Mundial Interclubes está de volta a Tóquio O Mundial Interclubes - que reúne o campeão da Europa e da América do Sul - será disputado em Tóquio e não mais em Yokohama, como aconteceu no ano passado. O anúncio feito nesta terça-feira em São Paulo, pelo presidente da Conmebol, o paraguaio Nicolás Leoz. Segundo ele, os administradores do estádio de Yokohama venderam publicidade de um concorrente da Toyota, a empresa patrocinadora da Libertadores e do Mundial, para o período da final. Como não houve acordo para a suspensão do contrato publicitário, o jogo foi transferido para a capital japonesa. Segundo Leoz, a decisão de 2003 será disputada no dia 14 de dezembro. O Milan (campeão europeu) vai enfrentar o vencedor do confronto entre Santos e Boca Juniors. A única final do Intercontinental realizada em Yokohama aconteceu em 2002. Naquela oportunidade, o Real Madrid venceu o Olímpia do Paraguai. Nicolas Leoz informou ainda que o contrato entre a Conmebol e a multinacional japonesa foi renovado por mais dois anos. Segundo o presidente da Toyota Mercosul, Hiroyuki Okabe, o Mundial está garantindo nos moldes atuais, pelo menos para os anos de 2004 e 2005.