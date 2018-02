Mundial: procura grande por pacotes Faltam 48 dias para a estréia do São Paulo no Mundial de Clubes, no Japão. Mas os torcedores que estiverem dispostos a acompanhar o time, que luta pela terceira conquista, precisam se apressar porque a procura tem sido grande. Restam poucos pacotes de viagens. Duas empresas oferecem ao público a chance de ver a equipe brasileira de perto ? a estréia é no dia 14 de dezembro, em Yokohama, contra adversário ainda indefinido. A Dax Travel & Tour oferece, em seu pacote, 12 dias de viagem. A vantagem do torcedor é que, além de acompanhar o São Paulo no Japão, terá a chance de visitar Paris após o torneio. A programação da excursão inclui, após o Mundial, estadia por três dias na capital francesa. Ainda restam 15 pacotes disponíveis (outros 15 já foram vendidos). Luíza Kimie Ujino, diretora da empresa, alerta os são-paulinos para que agilizem o visto de curta permanência no Japão: ?Três dias em média é quanto demora para sair, mas para isso o consulado japonês exige declaração de imposto de renda, holerites de três meses e carteira de trabalho, além de um cronograma da viagem.? Uma das vantagens dessa agência é que a escala até o Japão será feita via Paris, o que evita que os torcedores tenham de providenciar, também, o visto americano ? a França não exige visto, apenas o passaporte. Os preços variam de US$ 3.420 (R$ 7.524) a US$ 4.128 (R$ 9.081), dependendo das acomodações escolhidas ? podem ser quartos simples, duplos ou triplos, e o hotel é de quatro estrelas. Os ingressos para os dois jogos (se o São Paulo não for à final, disputa terceiro lugar) saem por US$ 482 (R$ 1.060). E a localização é muito boa: arquibancada central. Outra agência que oferece pacotes aos torcedores é a Stella Barros. Mas há algumas diferenças em relação à primeira companhia. Na Stella Barros, os são-paulinos necessitarão obter, além do visto japonês, visto americano, uma vez que o vôo desse agência faz conexão em Atlanta (EUA). E o tempo da excursão é de sete dias. Para maior conforto, os torcedores podem optar, além do quatro estrelas, por um hotel de cinco. Os preços são os seguintes: US$ 3.171 (R$ 6.976) ? apartamento duplo ? para hotel de quatro estrelas; e US$ 3.445 (R$ 7.579) ? apartamento duplo ? para cinco estrelas. Se o torcedor quiser ficar em um apartamento individual, terá de desembolsar mais US$ 899 (R$ 1.977) para hotel de quatro estrelas e US$ 1.234 (R$ 2.714) para o de cinco estrelas. Os ingressos saem por US$ 480 (R$ 1.056). ?Já fechamos com 58 pessoas. A tendência é fechar com cerca de 80?, diz Rubem Soares, da Stella Barros. As duas agências oferecem guias e city tour. Quem estiver interessado em conhecer alguns lugares turísticos do Japão, como o Monte Fuji, terá de pagar um adicional, que varia de US$ 170 (R$ 374) a US$ 239 (R$ 525).