Mundial será adiado, diz Grondona A Fifa vai anunciar amanhã, ou no máximo na sexta-feira, o cancelamento do Mundial de futebol para jogadores de até 20 anos, que está previsto para os Emirados Árabes entre 15 de março e 16 de abril. Segundo o argentino Julio Grondona, um dos vice-presidentes da Fifa, o adiamento é conseqüência direta da possibilidade cada vez mais clara de guerra no Oriente Médio. ?A intenção é adiar o torneio, mas não pensamos em mudar de sede?, disse o dirigente.