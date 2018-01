Mundial Sub-17: Avião forja problema Um avião fretado de Gâmbia com 289 passageiros e 12 tripulantes simulou um pouso de emergência para aterrissar na cidade de Piura, no Peru. A farsa foi motivada pelo Mundial Sub-17: as pessoas que estavam no vôo queriam assistir à seleção do país, que se tornou a sensação da competição ao bater o Brasil na estréia por 3 a 1. A torre de comando do aeroporto recebeu a informação de que a nave, que não tinha permissão para ingressar no espaço aéreo do Peru, estava sem combustível e permitiu o pouso de emergência. Os oficiais estranharam a história e descobriram a mentira após investigação, mas permitiram aos passageiros que assistissem à vitória de Gâmbia sobre o Catar por 3 x 1. Nesta quinta-feira será disputada a rodada final dos grupos A e B. Na chave A, Peru encara a Costa Rica e Gana enfrenta China. México e Turquia, já classificados, decidem a liderança do B. A rodada é completada com Uruguai x Austrália.