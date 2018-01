Mundial Sub-17: Brasil pega a Turquia O Brasil enfrenta nesta quinta-feira a Turquia, às 21 horas, em Trujillo, para chegar à grande final do Mundial Sub-17, no Peru. A Seleção Brasileira chegou à semifinal do torneio após bater a Coréia do Norte por 3 a 1, na prorrogação. Vitória que o técnico Nelson Rodrigues atribuiu à ?garra e ao coração? dos jogadores. Para o confronto desta quinta, o treinador já avisou aos atletas que não quer que se repita os mesmos erros bobos do último jogo. ?Temos que ter muita cautela se quisermos levar o título, e estou seguro que vamos conseguir.? A novidade do Brasil fica por conta do craque Anderson, do Grêmio. O jogador, que foi substituído contra a Coréia por causa de dores musculares, está pronto para enfrentar a Turquia. O técnico brasileiro segue fazendo mistérios para o confronto, mas o time deve ser o mesmo do último jogo. Ramón, que já marcou 4 vezes e é o artilheiro do Mundial ao lado do mexicano Carlos Vela, é a esperança de gols da seleção brasileira. Na outra semifinal, a Holanda enfrenta o México, às 18 horas.