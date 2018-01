Mundial Sub-17: Carlos Símon vetado O árbitro brasileiro Carlos Eugênio Símon foi vetado pela Fifa (Federação Internacional de Ftuebol Associado) e está fora do Mundial Sub-17 de futebol, que começa na próxima sexta-feira, no Peru. Ele não passou nos exames físicos promovidos pela entidade. Junto com Símon, foram vetados mais dois árbitros: o chileno Carlos Chandía e o paraguaio Carlos Amarilla. A Fifa já avisou que escolherá os substitutos até esta quinta-feira.