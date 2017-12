Mundial sub-17 começa amanhã na Finlândia O Mundial sub-17 tem amanhã as quatro primeiras partidas de sua 10.ª edição. A anfitriã Finlândia joga com a China, no Grupo A, que terá ainda México x Colômbia. No Grupo B, se enfrentam Argentina x Austrália e Costa Rica x Nigéria. O Brasil, campeão em 97 e 99, estréia quinta-feira diante de Camarões, pelo Grupo C, do qual fazem partida ainda Iemen e Portugal. A França, campeã em 2001, não conseguiu classificação.