Mundial Sub-17: Peru estréia com empate O Peru, dono da casa, estreou com empate por 1 a 1 com a Gana na noite desta sexta-feira, pelo Mundial Sub-17. Este resultado, porém, não é tão ruim para os peruanos, já que no outro jogo do Grupo A, China e Costa Rica também empataram por 1 a 1. Assim, todos os quatro times estão embolados na classificação com um ponto ganho para cada. No Grupo B, que também teve jogos nesta sexta, a Turquia ganhou da Austrália por 1 a 0 e divide a liderança com o México (ambos com três pontos), que leva vantagem no saldo de gols por ter ganho em sua estréia do Uruguai. O torneio terá mais jogos neste final de semana.