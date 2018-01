Mundial Sub-17 terá Brasil x Portugal As seleções do Brasil e de Portugal vão se enfrentar na primeira fase do Mundial Sub-17, na Finlândia. As duas equipes, apontadas como candidatas ao título da categoria, se encontram no Grupo C e o duelo está marcado para a segunda rodada, no dia 17 de agosto, em Tampere. Camarões e Iêmen completam a chave da competição, que vai de 13 a 30. O sorteio das séries foi realizado nesta quarta-feira, em Helsinque, horas antes da partida entre Finlândia e Itália pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2004. No Grupo A, estão Finlândia, China, México e Colômbia. No B, atuarão Argentina, Austrália, Costa Rica e Nigéria. No D, vão medir forças Coréia do Sul, Estados Unidos, Espanha e Serra Leoa. A estréia dos meninos brasileiros será no 14 de agosto, contra Camarões, campeão africano da categoria. Na mesma data, haverá Iêmen x Portugal. Na última rodada da etapa de classificação, dia 20, o Brasil joga com o Iêmen, enquanto Portugal desafia Camarões, sempre em Tampere. Os dois primeiros colocados de cada série vão para as quartas-de-final. A partir daí, os confrontos serão sempre eliminatórios. Até a final, no dia 30, em Helsinque. A análise inicial dos especialistas consultados pela Fifa indica o Grupo C como o mais equilibrado, porque tem três seleções com tradição na formação de craques. Os iemenitas correm por fora como zebras. ?Portugal, Brasil, Espanha e Argentina despontam como os mais fortes?, avaliou Michel Platini. ?Os espanhóis porque eliminaram meu país?, brincou o antigo craque francês, hoje executivo da Fifa.