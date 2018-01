Mundial Sub-17 testará novidades O Mundial Sub-17, que começa sexta-feira no Peru, terá como novidade o uso de campos com grama sintética e de microchip na bola, fundamental para saber se ela de fato ultrapassou a linha do gol em lances duvidosos. Uma série de antenas, espalhadas pelo estádio, vão enviar para um computador sinais que mostrarão a exata posição da bola. Se for aprovado, o chip na bola deve ser utilizado também na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006.