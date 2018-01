Mundial Sub-20: Argentina é campeã A Argentina conquistou o título do Mundial Sub-20 ao vencer na final a Nigéria por 2 a 1, em partida disputada neste sábado em Utrecht, Holanda. Messi, com dois gols de pênalti, marcou os gols argentinos, um em cada etapa. A Nigéria descontou com um gol de cabeça de Ogbuke, no segundo tempo. Messi, o artilheiro da competição, com 6 gols, foi eleito o melhor jogador do Mundial. Este foi o quinto título mundial da categoria conquistado pela Argentina. Na disputa pelo terceiro lugar do Mundial Sub-20, o Brasil venceu o Marrocos, de virada, por 2 a 1. A final foi muito equilibrada. Com melhor toque de bola, a Argentina foi melhor nos primeiros minutos mas sofria com a forte marcação nigeriana. O talento de Messi, porém, fez a diferença. Em jogada individual, ele se livrou de um adversário e foi derrubado na área por outro: pênalti que ele mesmo converteu, aos 40 minutos. No segundo tempo, a Nigéria pressionou e empatou com um bonito gol de cabeça de Ogbuke, aos 8 minutos. A seleção africana tinha seu melhor momento na partida quando outra vez a zaga vacilou e cometeu pênalti em um lance na lateral de sua área: Messi bateu e marcou o segundo gol, aos 30 minutos. A partir daí a Nigéria se descontrolou e perdeu o rumo da partida. A Argentina criou outras chances de gol mas desperdiçou todas: 2 a 1.