Mundial Sub-20: Argentina pega Egito A Argentina tem um jogo decisivo neste domingo no Mundial Sub-20 que está sendo disputado na Holanda. Derrotada na primeira rodada pelos Estados Unidos por 1 a 0, a equipe precisa se reabilitar contra o Egito. Se não ganhar, ficará em situação muito delicada no Grupo D. Na outra partida da chave, os líderes Alemanha e Estados Unidos se enfrentarão. A novidade na Argentina será a presença do meia Leonel Messi, do Barcelona, como titular. Na primeira rodada, o técnico Francisco Ferraro o deixou no banco. "Respeito as decisões do treinador, mas estou motivado e em condições de jogar os 90 minutos", disse Messi. A rodada desta terça-feira terá mais quatro partidas: Chile x Espanha; Marrocos x Honduras; China x Ucrânia; e Panamá x Turquia. O Brasil joga na quarta-feira, às 12h30, contra a Suíça.