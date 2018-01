Mundial Sub-20: Argentina pega os EUA Argentina e Estados Unidos fazem neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Record), em Enschede, pelo Grupo D, uma das partidas mais aguardadas do Mundial Sub-20, que teve início nesta sexta-feira na Holanda. O outro jogo deste grupo, também neste sábado, é Alemanha x Egito. A eliminação sofrida exatamente para os argentinos, nas quartas-de-final do Mundial de 2003, nos Emirados Árabes, não foi esquecida pelos norte-americanos, que, mais uma vez, depositam as fichas no garoto Freddy Adu, ganês naturalizado de apenas 16 anos, considerado o novo "Fenômeno do futebol". "Nosso grupo é terrivelmente difícil. Mas, neste momento, estamos jogando melhor quando enfrentamos adversários de alto nível", analisa o técnico da Seleção dos Estados Unidos, Sigi Schmid. "Ainda não temos a qualidade que nos permita vencer com tranqüilidade os rivais mais fáceis. Então, quando jogamos não nos dedicando 100%, o jogo sempre fica mais complicado." Mas se os norte-americanos têm Freddy Adu, os argentinos apostam em Lionel Messi, de apenas 17 anos, que já figura no poderoso elenco do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e Eto?o. No entanto, a Argentina tem muito mais que o talento de Messi. O técnico Francisco Ferraro conta com um elenco bastante experiente com Gago (Boca), Agüero (Independiente), Vitti (Rosario Central) e Gustavo Cabral (Racing). "A Argentina pertence, junto com o Brasil, à elite, tanto nas categorias de base como na principal. Eles podem montar três seleções, em qualquer categoria, que estarão sempre lado a lado", reconhece Schmid. "Temos de superar esse obstáculo." Neste sábado, jogam ainda: Turquia x China e Ucrânia x Panamá, pelo Grupo B; Espanha x Marrocos e Honduras x Chile no Grupo C.