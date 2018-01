Mundial Sub-20 começará em novembro A Fifa decidiu hoje que o Campeonato Mundial Sub-20 será disputado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 27 de novembro e 19 de dezembro. A competição estava marcada para o período entre 25 de março e 16 de abril, mas foi adiada no início do mês passado por causa da iminência da explosão do conflito entre Estados Unidos e Iraque . ?Estou muito feliz por poder confirmar que a competição será disputada nos Emirados Árabes Unidos, como estava previsto. O Comitê Organizador trabalhou muito para fazer do evento um êxito e seria injusto mudar a sede?, afirmou Joseph Blatter, presidente da Fifa. Quando a guerra no Iraque começou, chegou-se a pensar na possibilidade de transferir o Mundial para outro país. Mas como a ação norte-americana foi rápida e já derrubou o regime de Saddam Hussein, a Fifa acredita que no final de novembro não haverá risco para a segurança dos participantes. O Brasil está no Grupo C, junto com Austrália, Canadá e República Checa. Os outros grupos são os seguintes: A ? Panamá, Emirados Árabes Unidos, Brukina Faso e Eslováquia; B ? Espanha, Argentina, Mali e Uzbequistão; D ? Colômbia, Egito, Japão e Inglaterra; E ? México, Arábia Saudita, Irlanda e Costa do Marfim; F ? Paraguai, Estados Unidos, Alemanha e Coréia do Sul.