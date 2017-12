Mundial Sub-20 registra 2º caso de doping O zagueiro egípcio Amir Azmy se transformou no segundo caso de doping no Mundial de Futebol Sub-20 que está sendo disputado nos Emirados Árabes Unidos. O exame de doping do atleta apresentou resultado positivo para nandrolona, segundo informação da comissão disciplinar da Fifa, divulgada nesta sexta-feira. O teste de Azmy foi feito após o jogo contra o Japão no dia 5, em Dubai, e que garantiu à equipe egípcia a classificação para as quartas-de-final, quando perdeu para a Argentina com gol de ouro. Azmy foi suspenso preventivamente de todas as competições nacionais e internacionais. O primeiro caso de doping no mundial foi o do goleiro alemão Alexander Walke. Naquele caso, a substância utilizada foi o tetrahidrocanabinol, um metabólito da maconha.