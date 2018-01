Mundial Sub-20 sem Diego e Robinho O técnico Valinhos acabou aceitando o argumento de Zagallo e Parreira e não relacionou Diego e Robinho, do Santos, para o Campeonato Mundial Sub-20, que será disputado de 25 de março a 16 de abril nos Emirados Árabes. A lista de 20 atletas divulgada nesta segunda-feira poupou a dupla por causa da pressão do clube paulista e da intenção da comissão técnica da seleção principal de aproveitar as duas recentes revelações do futebol brasileiro em "vôos mais altos", como explicou o treinador da equipe sub-20. O técnico Parreira e o coordenador Zagallo se reuniram à tarde com Valinhos e com o responsável pela seleção sub-23, Ricardo Gomes, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Eles também ponderaram que convocar Diego e Robinho, neste momento, prejudicaria o Santos na Copa Libertadores da América. ?Claro que são dois ótimos jogadores, mas fizemos boa campanha no Sul-Americano do Equador (o Brasil foi vice-campeão) sem eles", disse Valinhos, sem esconder uma ponta de frustração. Dias atrás, ele afirmara que todos lucrariam com a presença de Diego e Robinho na sub-20 - atletas, seleção e Santos. Os dois devem integrar a equipe sub-23 na Copa Ouro, em julho. Entre os que fazem parte da lista estão dois meias do Palmeiras, Diego e Alceu, e o atacante Vágner. O Santos cedeu William e o Atlético-PR será representado por Dagoberto e Jean, que se destacaram no Sul-Americano, em janeiro. O grupo estará junto em Teresópolis em 3 de março. Dois dias depois, viaja para a Malásia, primeira parte da preparação, onde o Brasil disputará dois amistosos. ?Não considero o Brasil favorito", afirmou Valinhos. O técnico lembrou que os garotos vão ter dois dias para brincar o carnaval. O Brasil tentará o tetracampeonato e está no grupo de Canadá, República Tcheca e Austrália. O Mundial Sub-20 foi disputado pela primeira vez em 1977, na Tunísia. Convocados: Goleiros - Fernando Henrique (Fluminense) e Fabiano (Internacional); Zagueiros - André Bahia (Flamengo), Irineu (Cruzeiro) e Alcides Eduardo (Mirassol); Laterais - Jancarlos (Fluminense), Jean (Atlético-PR), Daniel (Sevilha) e Adriano (Coritiba); Meias - Diego (Palmeiras), Alceu (Palmeiras), Bruno (Grêmio), Cleiton Xavier (Internacional), Dudu (Vitória), Wendel (Corinthians) e Carlos Alberto (Fluminense); Atacantes - Vágner (Palmeiras), William (Santos), Dagoberto (Atlético-PR) e Daniel Carvalho (Internacional).