Mundo reverencia arrancada e gol de Gareth Bale em título do Real Madrid

MADRID - O relógio marca 84 minutos de jogo e o empate parece o resultado mais provável. O clássico é disputado em ritmo morno até Bale receber a bola no seu campo, arrancar 59 metros em 7,2 segundos e fazer o segundo gol do Real Madrid sobre o Barcelona, ratificando a vitória por 2 a 1. A bela jogada do galês, que definiu o título da Copa do Rei para o clube merengue, dominou a imprensa mundial.

Bale, até então chamado de uma aposta que ainda precisava mostrar serviço no Real Madrid pelo tamanho do seu investimento, onde brilha Cristiano Ronaldo, que não jogou por que estava machucado, finalmente provou do que é capaz. "Campeões", trouxe a manchete do Marca, mostrando uma foto de raiva do jogador após o seu gol, ao lado do capitão Casillas levantando a taça. No texto, só elogios ao galês. "Uma corrida para toda a vida" e "Bale assombrou com uma potente corrida de 58 metros em oito segundos e um gol no canto de Pinto."

O diário esportivo AS também dá destaque ao feito do jogador madrilenho. "Bale decidiu a final com um golaço aos 84 minutos."

O irlandês ganhou destaque além da Espanha, como na Itália. Os jornais italianos fizeram questão, ainda, de endeusar a conquista do técnico Carlo Ancelotti. "Obra-prima de Bale. Jogador de 100 milhões (de euros) conquista a Copa para Ancelotti", foi a manchete do Corriere della Sera. O jornal descreve o lance do meia. "Um concentrado único de potência atlética, técnica e frieza." O Corriere dello Sport também rasga elogios ao galês. "Um super gol do 'foguete'."

Ainda na França o feito de Bale ganhou espaço considerável na imprensa local. "Magic Bale constrange Barcelona", trouxe o L'Équipe em seu destaque. Na matéria, um alerta aos catalães. "Vitória de 2 a 1 do Real Madrid aumenta um pouco mais a crise no Barcelona." E mais comparações sobre Bale: "Foi como um TGV (trem de alta velocidade francês)." "Obra-prima de Gareth Bale expõe que fim de temporada se converterá em um pesadelo para o Barcelona", concluiu o francês Le Monde.