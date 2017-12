Munique 1860 contrata zagueiro do Flamengo O Munique 1860 anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Fernando, do Flamengo. Segundo o clube alemão, o brasileiro de 23 anos irá se apresentar no dia 1º de janeiro e assinará contrato até 2007 - o valor do negócio não foi revelado. ?Estou muito contente de haver conseguido o jogador que queria?, afirmou o técnico do Munique 1860, Falko Goetz, ao confirmar a contratação de Fernando. O time alemão está em 14º lugar no campeonato nacional, que conta com 18 participantes e está em recesso por causa do inverno - volta só em 31 de janeiro.