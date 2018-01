Munique: Estádio terá mais 4 mil lugares O Allianz Arena, estádio de Munique que será sede do jogo de abertura entre Alemanha e Costa Rica, terá sua capacidade ampliada em quatro mil lugares até o final do mês. Inaugurado ano passado, o estádio tem capacidade para 66 mil pessoas. Mas diante da grande demanda por ingressos nas partidas disputadas ali por Bayern de Munique e Munique 1860, o consórcio que o administra resolveu aumentar sua capacidade. O estádio é a grande jóia arquitetônica do Mundial. Sua grande atração é que seu exterior muda de cor graças à projeção de luzes.