Munique recebe ?heróis? do Bayern Os jogadores do Bayern foram recebidos como heróis hoje em Munique um dia depois da conquista da Copa dos Campeões da Europa, com a vitória nos pênaltis sobre o Valencia, em Milão. Cerca de 50 mil torcedores tomaram as ruas da cidade para saudar os jogadores. Até mesmo o prefeito de Munique, Christian Ude, um torcedor confesso do rival Munich 1860, foi à festa receber a delegação e abraçar o técnico Ottmar Hitzfeld. A festa começou na noite de quarta-feira, pouco depois do final da partida, quando mais de 10 mil pessoas tomaram a praça Marienplatz. Nenhum incidente foi registrado pela polícia.