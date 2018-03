Munique torce para receber Brasil na Copa Faltando praticamente pouco mais de três anos, a Alemanha deu o pontapé inicial para a Copa de 2006. Munique, onde será realizado o jogo de abertura do Mundial, vai investir 1,2 bilhão de euros (US$ 1,4 bilhão ao câmbio desta quinta-feira) em infra-estrutura, centro internacional de imprensa e organização do evento. Berlim, que vai abrigar a partida final, não fará investimentos tão maciços, mas não ficará atrás, garante a Prefeitura da capital alemã. Em Munique, as obras do novo estádio, com capacidade para 60 mil pessoas, já começaram e estão sendo financiados pelos dois times mais tradicionais do Estado da Baviera, o Bayern de Munique e o 1860 München. A curva sul do novo estádio, que terá pouco mais de 50 metros de altura, por exemplo, já está com mais de 19 metros de altura construídos. O histórico estádio Olímpico, construído para a Olimpíada de 1972 e que abrigou ainda a Copa do Mundo de 1974, ficará de fora, de acordo com o conselheiro do Ministério de Economia, Transportes e Tecnologia do Estado da Baviera, Georg Reichl. "O Olímpico não será utilizado porque seu valor histórico precisa ser preservado", disse Reichl. De acordo com ele, o Olímpico, com capacidade para 80 mil pessoas, está com mais de 31 anos e não atende mais aos requisitos de segurança e infra-estrutura que exige um estádio moderno. "A arquitetura do Olímpico é muito particular e tem uma valor histórico inestimável. Por isso, decidimos que não será nem adaptado e nem usado para abrigar jogos da Copa", afirmou o conselheiro do Ministério de Economia. Em Berlim, ao contrário, o estádio Olímpico, com capacidade para 80 mil pessoas, será reformado e modernizado para a Copa. Reichl disse estar torcendo para que o Brasil, caso se classifique como cabeça-de-chave em uma das 12 cidades alemãs que serão sede, seja sorteado para ficar em Munique, que também abrigará os cerca de 20 mil jornalistas que irão cobrir a Copa. "Temos a vantagem de que os brasileiros descendentes de alemães consideram a Baviera como berço da cultura alemã. Por isso, acreditamos que a maioria virá para Munique, que tem uma boa infra-estrutura hoteleira, devido, inclusive, às feiras internacionais realizadas na cidade", explicou Reichl, a jornalistas brasileiros que visitam a Alemanha a convite do governo alemão e da Câmara de Comércio Brasil Alemanha. Em ternos de segurança, o funcionário afirmou que o Estado da Baviera tem e terá plenas condições de garantir tranqüilidade aos seus cidadãos e aos turistas que estarão visitando a região por ocasião da Copa do Mundo de 2006. "Já temos experiência em relação aos hooligans ingleses nos jogos europeus. Não há porque temer. Fora isso, o governo bávaro vai destinar uma presença maciça de policiais para prevenir qualquer tipo de violência." Reichl contou também que os preços dos ingressos ainda não foram definidos, principalmente porque a Fifa vem exigindo valores maiores que os estimados pela Federação Alemã de Futebol. "Ainda estamos negociando", disse.