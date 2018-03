Muñoz admite deixar o Palmeiras Um dia depois de irritar o técnico Jair Picerni por seu atraso na reapresentação ao time, após um período na Colômbia, o atacante Muñoz apareceu para treinar na Academia de Futebol do Palmeiras. O jogador procurou justificar sua ausência na quinta-feira e confirmou a possibilidade de uma transferência para o Santos, apesar da vontade de permanecer no Parque Antártica. ?Tive um problema com a conexão entre Medellín e Bogotá, que atrasou uma hora e meia, e acabei perdendo o vôo para São Paulo?, explicou Muñoz. O jogador, que deveria chegar na noite de quarta-feira, só retornou um dia depois e revelou que teve de viajar às pressas para a Colômbia na semana passada para resolver problemas com o imposto de renda. ?Também tive de cuidar dos detalhes da internação do meu pai, que vai passar por uma cirurgia cardíaca.? Para mostrar que suas palavras não são mera desculpa o Muñoz garante que trouxe documentos que comprovam suas declarações, inclusive o atraso do vôo. ?O melhor jeito de resolver as coisas é provando.? O jogador também ponderou que, assim que o problema com o avião ocorreu, entrou em contato com o preparador físico do Palmeiras para avisar do atraso. O assistente técnico Fred Smania confirmou que o jogador se justificou com Picerni e acredita que o caso não deverá afetar a permanência do atleta no grupo. Mas Muñoz tem outros assuntos pendentes ? garante que antes da viagem à Colômbia seus representantes foram procurados pelos dirigentes do Santos que fizeram uma proposta. ?A decisão fica por conta do Palmeiras. Se eles decidirem pela minha saída, vou sair, senão quero ficar e colaborar com o time.? O atacante diz ser natural, após passar por contusão, ter de lutar reconquistar uma vaga na equipe, no entanto pondera que se Picerni não o considerar em condições de disputar o posto de titular, o melhor seria deixar o Palmeiras. ?Se depender de mim fico por aqui pois tenho um vínculo muito grande com o Palmeiras e quero ajudar. Mas, se não estiver nos planos dele (Picerni), talvez seja melhor trabalhar com um treinador que realmente queira contar com o meu trabalho.? Muñoz ponderou que além do Santos, o Atlético-MG, o Internacional e o São Caetano também mostraram interesse em contratá-lo.