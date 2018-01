Muñoz critica escalação de Picerni O atacante Muñoz, que está recuperado de contusão e ficará no banco de reservas diante do Guarani no jogo deste sábado, perdeu a paciência quando soube que Jair Picerni manteria a escalação do time do Palmeiras, com apenas um atacante - Anselmo, que enfrentou o Operário-MT, no meio de semana. Nesta sexta-feira, ele criticou abertamente o treinador, que não gostou nada da atitude do colombiano. "Nunca vi um time grande jogar com apenas um atacante. Na verdade, nunca vi nem equipe pequena jogando com um atacante só", desabafou Muñoz. "Jogar com dois na frente já não é fácil para o atacante, imagine com apenas um? Vai ser bem complicado." Apesar de aborrecido com a situação - fez questão de lembrar que o elenco conta com pelo menos 6 jogadores para a posição em condições de jogo -, Muñoz disse que não procurou o treinador para conversar sobre o assunto. Foi, então, indagado pelos repórteres. Não teme reação de Picerni por expressar seu descontentamento publicamente? "Ah, por quê? Por que ele ficaria chateado? Só estou falando o que penso." O contra-ataque do técnico palmeirense foi imediato. Irritado, pediu, via imprensa, que o colombiano ficasse quieto. "O Muñoz não tem de falar nada", afirmou. "Jogador tem de procurar ganhar jogo e não vamos fazer alguma coisa só porque o Muñoz acha que devemos fazer." O Palmeiras não consegue vencer dois jogos seguidos desde 21 de julho de 2002. Neste sábado, tem mais uma oportunidade de acabar com o jejum.