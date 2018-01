Muñoz deve ser dispensado nesta sexta O atacante Muñoz já fala em tom de despedida do Palmeiras. Há um ano e meio afastado dos gramados por causa de uma contusão no joelho esquerdo, o colombiano pode ser incluído na lista de dispensados que deverá ser anunciada nesta sexta pela diretoria do time alviverde. ?Ainda não conversei com o Leão. Vamos esperar para ver onde poderei jogar?, disse o atacante, que completa 29 anos em fevereiro. Munõz estreou no Palmeiras em março de 2001. Jogou 135 partidas e marcou 32 gols.