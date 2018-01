Muñoz enfrenta Vila Nova sábado Muñoz foi confirmado nesta quarta-feira para iniciar a partida de sábado contra o Vila Nova-GO no Palestra. Vai substituir Vágner, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Muñoz lembrou que o time não pode se basear na campanha da primeira fase para ser apontado como favorito. E recordou do exemplo do São Paulo em 2002, que terminou a fase de classificação do Brasileiro como líder e foi eliminado nas quartas-de-final pelo Santos. ?O time terá de se concentrar muito. E evitar todos os comentários negativos que atrapalhem. Por isso, torço para que o elenco viaje para alguma cidade do interior na semana que vem, para treinar?, disse o jogador. A mineira Extrema é a mais cotada para receber o Palmeiras. Muñoz afirmou que longe de São Paulo o grupo terá a chance de se entrosar mais. ?Todos vão poder expor o que pensam, reservas ou titulares.? O goleiro Marcos, que ontem anunciou que pretende encerrar carreira no Palmeiras, pensa como Muñoz. ?Sinto falta da família, mas vale a pena. Na concentração, dormimos cedo, normalmente depois da novela.?