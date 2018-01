Muñoz ficará até dez dias sem treinar O atacante Muñoz, que não joga há 15 meses por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, ficará pelo menos mais uma semana sem sequer treinar com bola. O colombiano sentiu uma contratura na parte posterior da coxa esquerda no treino de quarta-feira. Um exame de ultra-sonografia apontou nesta quinta-feira que a lesão é leve, mas que Muñoz deve ficar sem treinar de sete a dez dias. O técnico Emerson Leão considerou ?normal? a nova lesão do jogador. ?Esse tipo de coisa acontece com quem fica tanto tempo sem jogar?, diz o treinador. Sem o colombiano, mas sem nenhum jogador suspenso, o técnico repetirá neste sábado contra o Cruzeiro, no Estádio Palestra Itália, o mesmo time que venceu o Paraná por 3 a 1, domingo, em Maringá: Sérgio, André Cunha, Daniel, Gamarra e Fabiano; Marcinho Guerreiro, Correa, Diego Souza e Juninho Paulista; Marcinho e Gioino. Será a primeira vez que Leão repetirá uma formação. Desde que assumiu a equipe, havia dois meses, o técnico vem fazendo testes para a formação do time. Leão acredita estar bem perto de seu objetivo. ?A única coisa que eu ainda cobro é um pouco mais de valorização da posse de bola?, afirma. O goleiro Marcos, que se recupera de lesão, ficará no banco. ?O Leão tem moral para falar que eu não vou jogar?, disse o goleiro. ?Nesta semana eu só treinei terça, quarta e quinta. É pouco tempo mesmo?, emendou.