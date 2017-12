Muñoz já não disfarça insatisfação O atacante Muñoz demonstrou ontem, na Academia, que a condição de reserva no ataque do Palmeiras o está incomodando. Não citou nomes, mas para quem acompanha o cotidiano do clube é fácil perceber que sua relação com Vanderlei Luxemburgo é meramente profissional, especialmente após a partida contra o ASA em Arapiraca, pela Copa do Brasil, quando entrou em campo sem ouvir as instruções do treinador. "No futebol as coisas são assim mesmo. Alguns gostam de você, outros não. Sou pago para treinar e jogar, e não tenho nenhum direito de reclamar. Entrar em campo ou não é uma opção que só cabe ao treinador", comentou. Leia mais no Jornal da Tarde