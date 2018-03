Muñoz não chega, e Picerni se irrita O atacante Muñoz terá de usar toda a sua diplomacia para contornar o mau-estar no Palmeiras causado por seu atraso na reapresentação ao técnico Jair Picerni. O jogador passou a última semana na Colômbia e era esperado hoje mas avisou por telefone ao preparador físico que havia perdido o vôo e só retornaria ao clube amanhã, dois dias antes do jogo contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, que terá os primeiros jogos transmitidos pela SporTV sábado. A TV Record mostrará sábado, às 21h30, compacto do jogo que será realizado no Palestra Itália. Semana passada, Muñoz pediu uma licença à diretoria do Palmeiras alegando problemas pessoais na Colômbia. O clube queria que o atacante viajasse no domingo, mas o jogador alegou que se não embarcasse sábado só poderia fazê-lo na quarta-feira. Como naquela noite a CBF havia anunciado a paralisação das Séries A, B e C do Brasileiro, o jogador foi liberado. O atraso de Muñoz irritou Picerni. "No Projeto Picerni todos tem de assumir suas responsabilidades", disse o treinador que ironizou a ausência do atacante. "Quando vocês souberem do Muñoz, por favor me avisem." Para o técnico palmeirense, o grupo tem de estar comprometido com a proposta de trabalho para levar o time novamente à Primeira Divisão.