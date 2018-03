Muñoz pode desfalcar o Palmeiras O Palmeiras pode ficar sem Muñoz na próxima partida, contra o Caxias, no sábado. O jogador, que nos últimos tempos vinha descontente com a reserva e não descartou uma transferência para o Atlético-MG, pediu dispensa de uma semana para resolver problemas particulares na Colômbia. A diretoria do clube ainda irá se reunir com o jogador para resolver se a licença seria concedida. No grupo, a vitória por goleada sobre o São Raimundo trouxe uma paz há muito distante da Academia de Futebol. Mas o técnico Jair Picerni sabe que a situação, por enquanto, é provisória. Para ele, a tranqüilidade só virá com uma seqüência de bons resultados. Nesta terça, o atacante Thiago Gentil comentou pela primeira vez o puxão de orelhas recebido do técnico Jair Picerni após ele ter se queixado de uma substituição. "Já está tudo superado", disse o jogador, que não negou o fato de ter saído do jogo descontente. "Mas já estamos trabalhando normalmente e para o próximo jogo não tem problema." A missão para sábado é fazer uma boa apresentação para afastar a pressão de vez. E um dos mais elogiados tem sido o lateral Alessandro, que chegou ao Palmeiras com a ingrata missão de substituir Arce. O novo lateral-direito, que recebeu elogios do técnico Jair Picerni, acredita que alguns jogadores não se arriscariam a assumir a posição por causa das comparações com um ídolo no clube. "Mas encarei normalmente a situação."