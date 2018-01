Muñoz pode voltar no final de julho O médico Aldo Guida trouxe, nesta quarta-feira, uma boa notícia: o atacante colombiano Muñoz está se recuperando rapidamente da cirurgia e deve se apresentar ao Palmeiras no final do mês. "Conversei com o médico e com o preparador físico que estão cuidando dele, e as informações são as melhores possíveis", declarou Guida, médico do clube do Parque Antártica. O jogador, que teve operado o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho do ano passado, está realizando o tratamento no departamento médico do Independiente de Medellin (seu ex-clube) desde maio, e os progressos são notáveis. "Se tudo der certo, Muñoz estará liberado para campo em agosto", disse o médico. Em compensação, o atacante argentino Gioino está vetado para a partida contra o Fortaleza, no domingo, no Parque Antártica. "Ele sofreu dores no músculo adutor e está fazendo tratamento intensivo. O Gioino melhorou muito, mas só será liberado para a partida contra o Figueirense, na próxima quarta-feira". Continuam os boatos sobre a contratação de um substituto para o volante Magrão, que foi para o futebol japonês. Além de Ricardinho, ex-Cruzeiro, e atualmente no Kashiwa Reysol, os nomes de Preto Casagrande, do Fluminense, e Tcheco, do Santos, mas com vínculo com o Al-Ittihad, são muito comentados no Parque Antártica. Apesar de ter anunciado o fim das contratações, o diretor de futebol Salvador Hugo Palaia admitiu que o clube continua atento às boas oportunidades de mercado.