Muñoz se espanta com apoio da torcida O comparecimento em massa da torcida aos jogos do Palmeiras na Série B vem surpreendendo o atacante Muñoz. ?Realmente não esperava jamais que o Parque Antártica fosse lotar. Por isso, a melhor coisa que o elenco tem que fazer é continuar lutando para que o estádio continue enchendo. Com apoio, a motivação para jogar é muito maior?, disse o colombiano. No sábado, o Parque Antártica novamente deverá receber um grande público para o jogo contra o Botafogo. Foram colocados à venda mais de 20 mil ingressos em cinco postos. ?Mas eu também quero apagar de vez os comentários de que eu reivindiquei um lugar no time pela imprensa. Só conquistamos a posição jogando, e o meu caso não é diferente. Algumas colocações foram mal interpretadas. Quero pensar apenas em levar o Palmeiras de volta à primeira divisão?, afirmou Muñoz.