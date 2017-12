Muñoz se prepara para voltar a jogar Afastado da bola há 14 meses, Muñoz desembarcou sábado em São Paulo com um sonho: voltar a jogar o futebol que lhe credenciou como um dos xodós da torcida palmeirense. Vai ser difícil, ele sabe. Muitos jogadores não conseguem se recuperar completamente do trauma que é uma lesão nos ligamentos do joelho. Mas bons exemplos de recuperação não lhe faltam. E nem esperança. "Eu me espelho em quem está mais perto. Vi o drama do Pedrinho, que teve três cirurgias. Ele soube dar a volta por cima", disse o colombiano à Agência Estado, alguns dias depois da operação em seu joelho esquerdo, em junho do ano passado. Na época, o drama de Muñoz estava apenas começando. O estalo nos ligamentos do joelho, ocorrido em durante um simples treino no CT, ainda estava fresco em seus ouvidos. "Sei que o pior é a fase de recuperação. Espero que dê tudo certo e eu volte em seis meses", dizia o colombiano. Mas nada deu certo. Por mais que se esforçasse nas sessões de fisioterapia, o colombiano não sentia uma melhora considerável em seu joelho. Pior: em abril, quando o drama já durava dez meses, os médicos do Palmeiras constataram uma degeneração da cartilagem do joelho operado do jogador. Seria preciso uma nova cirurgia corretiva. E lá se foi o colombiano para sua terra natal, tratar-se com médicos de sua inteira confiança - há quem diga que o jogador chegou a se desentender com médicos do Palmeiras, história negada sistematicamente por todos os envolvidos. Muñoz foi operado no dia 7 de maio, numa clínica em Medellín, pelo médico Raul Navarro. A recuperação foi assistida por Camilo Gonzalez, fisioterapeuta do Independiente Medellín. A ajuda mais preciosa a Muñoz, no entanto, partiu de seus pais, Darío e Consuelo. "O apoio da família vai ser fundamental na minha recuperação", disse o atacante, antes de partir para a Colômbia. Desde então, o jogador não quis mais dar entrevistas. Sentia que só se prejudicava ao ficar falando seguidas vezes do drama de sua contusão. O melhor a fazer era tentar esquecer. E mergulhar de cabeça na fisioterapia. "Conversamos sempre com o Muñoz e seu fisioterapeuta. Pelas informações que nós temos recebido, a recuperação está indo muito bem", diz Aldo Guida, médico do Palmeiras. O jogador ainda passará por nova avaliação médica, mas a previsão de Guida é otimista. "Até onde eu sei, o Muñoz vai chegar já pronto para treinar com bola e ficar à disposição de Leão". Mesmo que seu joelho esteja bem, o retorno de Muñoz aos campos deve levar mais algumas semanas. Tudo por conta da forma física do jogador. Antes de ir para a Colômbia, há três meses, Muñoz estava mais de cinco quilos acima de seu peso ideal. E, como é sabido, ele sempre teve tendência a engordar, apesar de dizer e repetir várias vezes que não era gordo, mas apenas "bochechudo".