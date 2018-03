Muñoz segue internado no hospital O atacante Muñoz continua internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, apresentando um quadro de gastroenterite. Nesta sexta-feira, ele se submeteu a um exame de endoscopia, mas o resultado ainda não foi divulgado pelo departamento médico do Palmeiras. Se a endoscopia indicar quadro de sangramento, típico de problemas como gastrite e úlcera, Muñoz poderá permanecer internado por pelo menos mais uma semana. Segundo o médico gastroenterologista José Vanderlei de Freitas, o quadro inicial apresentado pelo jogador faz crer que o atleta sofreu apenas uma infecção intestinal causada por bactéria. ?Normalmente, é detectada quando o paciente apresenta sintomas como diarréia, dor de barriga, vômito e náuseas, os mesmos manifestados pelo jogador. Ele pode ter comido algum alimento contaminado, como frutos do mar, ou mesmo bebido água não tratada devidamente. Mas, sem o resultado da endoscopia, é muito arriscado afirmar qualquer coisa.? Segundo o médico, a gastroenterite pode ser causada por bactérias, quando o paciente ingere alimentos contaminados, ou ser de origem virótica, causada por algum vírus que se desenvolve no intestino. Nestes casos, o tratamento é à base de soro e medicamentos sintomáticos.