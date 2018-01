Muñoz sofre nova contusão no Palmeiras Quando estava perto de voltar ao time do Palmeiras, o atacante colombiano Muñoz sofreu nova contusão. Depois de ficar muito tempo parado, por conta da cirurgia no joelho esquerdo, o jogador estava treinando com o grupo há cerca de um mês e tinha chance até de ficar no banco de reservas contra o Cruzeiro, no sábado. Mas ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o treino coletivo desta quarta-feira. Muñoz deixou o treino coletivo assim que sentiu a lesão e deve fazer uma ressonância magnética, nesta quinta-feira, para saber a gravidade do caso. De qualquer maneira, isso deve atrasar seu retorno ao time do Palmeiras. Outra novidade no treino coletivo desta quarta-feira foi o goleiro Marcos, recuperado da contusão no dedo da mão direita. Mas ele treinou entre os reservas e deve ficar no banco de Sérgio na partida contra o Cruzeiro, sábado, no Palestra Itália.