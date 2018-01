Muñoz vive momento delicado O atacante colombiano Muñoz atravessa um momento delicado na recuperação da cirurgia realizada nos ligamentos do joelho esquerdo, em julho do ano passado. O médico Vinícius Martins, que está cuidando do atleta, explica: ?Todo jogador fica chateado quando fica muito tempo longe do futebol. Passa um mês, dois meses, sete meses... Parece uma eternidade para o jogador.? Muñoz, por meio de seu assessor pessoal, não quis dar entrevista à Agência Estado. O colombiano alegou que quer se concentrar no seu tratamento. Só depois de retornar ao time, voltaria a dar entrevistas. A recusa faz sentido. Segundo Vinícius Martins, nesse momento da recuperação, o maior problema é a cabeça do jogador. O médico conta: ?O joelho do Muñoz está quase bom, mas ele está num momento da recuperação em que os progressos não são tão visíveis. Até agora, ele percebia que estava melhorando e isso anima o paciente, mas agora não tem mais esse retorno. É quando ele começa a questionar o médico, os colegas, o treinador. O jogador precisa manter a calma.? Martins ressaltou, no entanto, que a recuperação de Muñoz segue conforme o planejado. A previsão era de que o jogador voltasse aos campos entre seis e oito meses. ?Acho que a operação foi há uns seis meses e meio. Sua recuperação está perfeitamente normal?, avisa o especialista. Atualmente, Muñoz está sob os cuidados do fisioterapeuta José Rosan Júnior e do preparador físico Moracy Sant?Anna. ?Ele faz musculação, corridas. O Muñoz está em forma física?, garantiu o médico Vinícius Martins.