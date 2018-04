Muralha sofre fratura e desfalca Lusa no Brasileirão

De acordo com o médico José Joaquim Rodrigues, o jogador será operado na próxima semana e o prazo de recuperação é de até dois meses. "Falta apenas agendar o dia. É preciso só acertar alguns detalhes. Após isso, a previsão é de 45 a 60 dias para ele ser liberado", explicou.

Muralha chegou à Lusa no final de fevereiro, emprestado pelo Flamengo. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, ele disputou 11 jogos. E foi justamente no último deles, na final com o Rio Claro, que o volante sofreu a contusão no pé esquerdo.

Enquanto isso, o restante do elenco da Lusa segue se preparando para a estreia do Brasileirão, marcada para o dia 26 de maio, contra o Vasco, no Rio. Um dos mais experientes jogadores do grupo, o meia Souza espera repetir o sucesso do primeiro semestre. "É muito bom começar o ano sendo campeão (da Série A2), mas sabemos que precisamos melhorar e já temos uma competição muito difícil pela frente", comentou.